Confesercenti Massa-Carrara | Bennati al comando per una nuova era

Francesco Bennati è stato nominato presidente provinciale di Confesercenti Toscana nell’area di Massa-Carrara. La nomina è stata ufficializzata di recente e segna un cambio nella guida dell’organizzazione a livello locale. La sua elezione viene comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’associazione. Non sono state rese note altre informazioni relative all’evento o alle modalità di nomina.