Confesercenti Massa-Carrara | Bennati al comando per una nuova era
Francesco Bennati è stato nominato presidente provinciale di Confesercenti Toscana nell’area di Massa-Carrara. La nomina è stata ufficializzata di recente e segna un cambio nella guida dell’organizzazione a livello locale. La sua elezione viene comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’associazione. Non sono state rese note altre informazioni relative all’evento o alle modalità di nomina.
Francesco Bennati assume la presidenza provinciale di Confesercenti Toscana nell’area di Massa-Carrara. Il passaggio di consegne avviene a seguito dell’assemblea elettiva che ha ridefinito l’assetto sindacale del territorio. L’elezione di Bennati si inserisce in un momento di transizione per l’associazione. Il nuovo leader, che ha già coordinato i pubblici esercizi Fiepet a livello provinciale e siede nella presidenza nazionale dello stesso settore, assume ora il comando dell’intera provincia. Il cambiamento riguarda anche la gestione operativa. Daniele Benvenuti, proveniente dalla responsabilità provinciale di Lucca, subentra nel ruolo di responsabile, sostituendo Adriano Rapaioli che ha scelto di andare in pensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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