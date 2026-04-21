Martedì 21 aprile, nella provincia di Massa-Carrara, il cielo si presenta coperto e si prevedono piogge leggere che interessano soprattutto le zone dell’Appennino a partire dalla metà della mattinata. La giornata sarà accompagnata da un calo delle temperature e da condizioni meteorologiche instabili a causa di un fronte di maltempo che si sta muovendo sulla regione.

Il tempo sulla provincia di Massa-Carrara si farà instabile questo martedì 21 aprile, con una mattinata caratterizzata da nubi persistenti e l’arrivo di piogge leggere già dalla metà del mattino nelle zone appenniniche. La perturbazione interesserà progressivamente l’intero territorio, portando rovesci sparsi nel pomeriggio tra le Apuane e l’Alta Lunigiana, con possibili estensioni verso i fondovalle. Dinamiche meteo tra Appennino e costa. La giornata inizia sotto un cielo pesantemente coperto, con addensamenti nuvolosi che colpiranno con maggior intensità le aree limitrofe alla catena dell’Appennino. Già dalle ore centrali della mattinata, le prime precipitazioni di modesta entità inizieranno a bagnare il suolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa-Carrara: pioggia e calo termico, il maltempo colpisce l’Appennino

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