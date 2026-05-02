A Civitella, il mese di maggio si anima con eventi legati alla fede e alle tradizioni locali. Il programma prevede un pellegrinaggio verso Sant’Ellero che darà il via alle celebrazioni, coinvolgendo i partecipanti in momenti di preghiera e processioni. Durante le giornate centrali, si svolgeranno attività dedicate ai giovani, tra eventi culturali, giochi e incontri, che si svolgeranno nel rispetto delle tradizioni della comunità.

? Cosa scoprirai Quando inizierà il pellegrinaggio verso Sant’Ellero per dare il via alle feste?. Quali attività coinvolgeranno i giovani durante il culmine delle celebrazioni?. Chi presiederà la messa solenne prevista per domenica 24 maggio?. Come cambierà la vita del borgo con la nuova programmazione mensile?.? In Breve Pellegrinaggio a Sant’Ellero il 3 maggio e musica con coro di Faenza il 9. Pizzata il 16 maggio e trekking guidato il 17 maggio nelle colline locali. Commedia L'Usterì di Dú Galett e benedizione auto il 23 maggio. Messa con Vescovo Livio Corazza e tombola il 24 maggio a Civitella. Domenica 3 maggio alle ore 6:30, i primi pellegrini di Civitella di Romagna inizieranno il cammino verso Sant’Ellero per dare il via al Maggio Civitellese 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitella, un maggio tra fede e tradizioni: il programma completo

Notizie correlate

Sulla Felicità Festival: tra ambiente, fotografia e... e 5e5. Il programma completo dall'8 al 10 maggioDall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità.

Sulla Felicità Festival: tra ambiente, psicologia e... e 5e5. Il programma completo dall'8 al 10 maggioDall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Civitella in festa: un maggio tra devozione, cultura e tradizione sotto lo sguardo della Suasia; 25 aprile e 1 maggio in Fortezza a Civitella del Tronto con le visite guidate; Musica, feste, tradizioni ed eventi dedicati ai piccoli: tutto quello che c'è da fare nel weekend lungo del Primo maggio; Distilleria Nannoni. Il canto del Maggio e degustazioni.

Il 2 Maggio, a Civitella Roveto, apre il nuovo Museo di Educazione Ambientale per lo Studio dei Funghi e della Flora SpontaneaCivitella Roveto - Sabato 2 maggio 2026, alle ore 16:00, Civitella Roveto taglierà ufficialmente il nastro del Museo di Educazione Ambientale per lo Studio dei Funghi e della Flora Spontanea, un ... terremarsicane.it

Coesistere con l’orso, si può fare: il 9 Maggio incontro a Civitella RovetoCivitella Roveto - L’Appennino centrale si prepara a un momento di confronto fondamentale per il futuro del suo territorio e della sua biodiversità. Sabato 9 Maggio 2026, alle ore 11:00, la ... terremarsicane.it

Italia io ti amo. Movie Sounds Unlimited · Theme from "Gladiator" (Elysium). Ci sono luoghi che non fanno rumore... ma restano dentro. Civitella in Val di Chiana è uno di questi Dominato dalla Rocca di Civitella, questo borgo medievale regala viste incredibil - facebook.com facebook