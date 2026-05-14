Il Ministero della Salute ha pubblicato indicazioni sulle misure di prevenzione contro l'Hantavirus, precisando che non sono necessarie mascherine per la popolazione generale. La posizione di alcuni esperti, come il dottore Bassetti, ribadisce che non bisogna generare allarmismi e che le misure adottate non prevedono l'uso diffuso di dispositivi di protezione come avvenuto durante la pandemia di Covid-19. Le raccomandazioni si concentrano su comportamenti specifici e sulla tutela di soggetti a rischio.

Quarantena fiduciaria per sei settimane, monitoraggio sanitario e mascherine. Sono alcune delle misure raccomandate dal Ministero della Salute per i soggetti considerati ad alto rischio di esposizione all’Hantavirus. L’infettivologo Matteo Bassetti conferma che il pericolo c’è, ma non è paragonabile a quello vissuto ai tempi del Covid. Hantavirus, linee guida del Ministero della Salute Altre misure raccomandate per Hantavirus Matteo Bassetti sull'Hantavirus Hantavirus, linee guida del Ministero della Salute Secondo le linee guida del Ministero della Salute sulla gestione del rischio Hantavirus, l’uso della mascherina non è una misura generalizzata per tutti, ma un obbligo specifico per alcuni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mascherine per l'Hantavirus? Cosa dice il Ministero della Salute e la posizione di Bassetti: "No allarmismo"

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