Hantavirus quarantena di 6 settimane mascherine e test | la circolare del ministero della Salute

Le autorità sanitarie hanno adottato misure restrittive in risposta a un focolaio di hantavirus tipo Andes rilevato a bordo di un mezzo di trasporto. Le persone considerate ad alto rischio devono rispettare una quarantena di sei settimane, indossare mascherine e sottoporsi a test diagnostici. La circolare del ministero della Salute dettaglia le procedure da seguire per i passeggeri e i contatti coinvolti.

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