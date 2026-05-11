Hantavirus | cosa dice la circolare del Ministero della Salute Farmindustria interviene sul vaccino

Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare che fornisce dettagli sui rischi associati al virus Andes, evidenziando l'importanza di una sorveglianza attiva sui contatti della nave Hondius. Nel frattempo, Farmindustria ha preso posizione riguardo alla questione del vaccino contro l’hantavirus, senza tuttavia rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito. La comunicazione ufficiale si concentra sulla gestione dei contatti e sulla prevenzione delle infezioni.

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La circolare del Ministero della Salute chiarisce i rischi reali del virus Andes: sorveglianza attiva per i contatti della nave Hondius. Dopo giorni di preoccupazione e polemiche, il Ministero della Salute prova a fare chiarezza sul caso Hantavirus legato al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Attraverso una nuova circolare firmata dal capo del Dipartimento della Prevenzione Maria Rosaria Campitiello e dal direttore della Prevenzione Sergio Iavicoli, il Ministero ha ribadito un concetto preciso: al momento non esiste alcun pericolo concreto di diffusione dell’Hantavirus in Italia. Allo stesso tempo, però, sono state attivate misure di sorveglianza molto rigide per i passeggeri e i contatti considerati a rischio.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Hantavirus: cosa dice la circolare del Ministero della Salute, Farmindustria interviene sul vaccino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la circolare del ministero della Salute: quarantena, test e segnalazioni. Ecco cosa prevedeUna quarantena fiduciaria per sei settimane per i contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l’Hantavirus, non solo i passeggeri della nave... Leggi anche: La circolare del ministero della Salute sull'hantavirus, per regioni e uffici di frontiera Argomenti più discussi: Hantavirus, cosa c’è da sapere; Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa; Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; Allarme Hantavirus, Oms: Non è come covid. Contagio e 12 paesi a rischio, cosa fa Italia. Hantavirus. Peggiorano le condizioni della cittadina francese contagiata assieme a un uomo statunitense sulla nave focolaio. In Italia in arrivo circolare dal Ministero, intanto l'Ue dice: Non lesineremo alcuno sforzo, la salute prima di tutto. x.com La Spagna dice di aver rilevato un sospetto caso di hantavirus ad Alicante (Spagna continentale) - reddit.com reddit La circolare del ministero della Salute sull'hantavirus, per regioni e uffici di frontieraÈ in arrivo un documento per fare un quadro sulla situazione e indicare cosa fare in caso di persone che dovessero mostrare sintomi riconducibili al contagio. Nessun allarmismo, alzeremo le misure se ... today.it