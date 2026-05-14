Marx censurato? I toni apocalittici di Cacciari & c e la paura di perdere il proprio pantheon ideologico

Di fronte alle recenti direttive per il settore scolastico, alcuni hanno espresso preoccupazione sostenendo che si tratti di una forma di censura e di limitazione della libertà di espressione. Le reazioni sono state accompagnate da toni forti e allarmi sui rischi di oscuramento di determinati pensieri o idee. In questo clima, sono stati sollevati commenti che hanno richiamato il timore di perdere il controllo su un patrimonio ideologico considerato fondamentale.

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