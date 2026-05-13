Il ministro dell'Istruzione ha annunciato modifiche alle “Indicazioni nazionali per i Licei”, che prevedono il posticipo dell’insegnamento dei Promessi Sposi e una riduzione o esclusione di alcuni autori fondamentali del pensiero filosofico e storico. Tra le scelte più discusse ci sono l’eliminazione di autori come Spinoza, Marx e Gramsci dai programmi di studio. Questa decisione ha suscitato dure critiche da parte di diversi docenti e accademici.

Una critica aperta al ministro dell'Istruzione Valditara sulle "Indicazioni nazionali per i Licei" che, oltre a posticipare lo studio dei Promessi Sposi dal secondo al quarto anno, alleggeriscono o escludono lo studio di autori imprescindibili dai programmi di filosofia, come Spinoza e Marx. Una critica che si è materializzata in una petizione pubblicata su Change.org e che finora ha raccolto oltre 3mila adesioni. E, soprattutto, le firme di 60 professori da tutta Italia, incluso Massimo Cacciari, già sindaco di Venezia, professore di Cà Foscari e preside della facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Valditara cancella Spinoza, Gramsci e Marx dai licei. L’appello docenti, incluso Cacciari: “Progetto di egemonia culturale”

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