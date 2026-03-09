Lotto marzo in corteo Centinaia dal Viale al centro | Contro le discriminazioni

A Ancona, centinaia di persone si sono radunate in corteo partendo dal Viale e arrivando al centro città, con lo slogan “Contro le discriminazioni”. Durante il corteo, sono stati scanditi slogan transfemministi e annunciati messaggi di protesta contro le discriminazioni di genere. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cori e cartelli.

"Allerta, allerta, allerta che cammina, lotta transfemminista dalla sera alla mattina; che tremi che tremi che tremi ogni machista, oggi Ancona è transfemminista". Questo il ritornello che ha ritmato il corteo sfilato ieri, per l’8 marzo, dal Passetto a Corso Garibaldi, passando per il Viale della Vittoria. Una manifestazione libera, senza bandiere di partito ma con tante bandiere lgbtqi+ e palestinesi. Una protesta contro il decreto legge sulla sicurezza e la legge sul consenso esplicito che fa cadere l’onere della prova sulla vittima. Un corteo contro il patriarcato e tutte le forme di discriminazione, l’abilismo, l’omofobia, la transfobia e anche contro i medici obiettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lotto marzo" in corteo. Centinaia dal Viale al centro: "Contro le discriminazioni" A Milano inizia il corteo contro le Olimpiadi e l’Ice, centinaia di persone in piazza: allerta massimaInizia il corteo a Milano contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e contro la presenza dell'Ice a Milano. “Giù le mani dal Venezuela”, corteo in centro a GenovaGenova - Striscioni “Giù le mani dal Venezuela”, slogan pro Palestina e una protesta rumorosa davanti al consolato americano: si è tenuta in pieno... Tutto quello che riguarda Lotto marzo. Temi più discussi: Lotto marzo in corteo. Centinaia dal Viale al centro: Contro le discriminazioni; 8 marzo, cosa fare a Milano per la Giornata della Donna: gli eventi; 8 marzo, desiderio rabbia e conflitto; Corteo per l’8 marzo, quindicimila in piazza contro guerra e patriarcato. Lotto marzo in corteo. Centinaia dal Viale al centro: Contro le discriminazioniAssociazioni femministe con bandiere Lgbtq e palestinesi per contestare la legge sul consenso esplicito che fa cadere l’onere della prova sulla vittima. ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia: 8 marzo di lotta e opposizione. VIDEOREGGIO EMILIA – Centinaia di persone hanno partecipato nel pomeriggio, nel centro di Reggio, al corteo promosso in occasione dell’8 marzo. Un corteo colorato e rumoroso per celebrare la Giornata inter ... reggionline.com L8 MARZO TUTTI I GIORNI LOTTO SEMPRE Oggi abbiamo attraversato le piazze della nostra città, con i nostri corpi, le nostre voci. Un corteo pieno e partecipato contro la violenza patriarcale e per vite libere, degne, autodeterminate. La giornata si è concl - facebook.com facebook Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 marzo: numeri vincenti e quote x.com