Contro le discriminazioni a Volterra arriva lo spettacolo interattivo ' Onstage'
Sabato 16 maggio alle ore 11:00 si terrà uno spettacolo interattivo nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei Priori di Volterra. L’evento, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune, si svolge in occasione della Giornata Internazionale contro l’OmoLesboTransBiFobia, che ricorre il 17 maggio. Lo spettacolo si intitola “OnStage - nON STAre a GuardarE” ed è rivolto a sensibilizzare sui temi della discriminazione e delle identità di genere.
Sabato 16 maggio, ore 11:00 – Sala del Maggior Consiglio, Palazzo dei Priori.In occasione della Giornata Internazionale contro l’OmoLesboTransBiFobia (17 maggio), la Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra promuove lo spettacolo “OnStage - nON STAre a GuardarE”. L’iniziativa si svolge.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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