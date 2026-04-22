Durante la partita contro il Como, il portiere spagnolo di Martinez Inter ha sfoderato una prestazione eccezionale, contribuendo alla vittoria della squadra e alla qualificazione per la finale. La sua presenza tra i pali si è rivelata determinante, con interventi decisivi che hanno evitato goal e mantenuto il risultato favorevole. Questa partita potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua carriera con la squadra, dopo un periodo difficile.

di Paolo Moramarco Martinez Inter, prestazione da urlo contro il Como: il portiere spagnolo può aver riscritto il suo destino che lo vedeva lontano da Milano. Nella stagione più complessa per i portieri dell’ Inter e nel pieno dlele voci di mercato, la prestazione di Josep Martinez nella vittoria per 3-2 dei nerazzurri contro il Como offre spunti interessanti, soprattutto analizzando i numeri riguardo al possibile futuro in nerazzurro del portiere spagnolo. Il portiere dell’ Inter si è distinto per solidità tra i pali e precisione nella gestione del pallone, confermandosi una presenza affidabile nella gara e lanciando un effettivo dubbio alla sua dirigenza su quelle che erano le voci di una possibile cessione in estate per andare alla ricerca di un nuovo primo portiere per Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Martinez Inter, prestazione da urlo contro il Como: il portiere spagnolo riscrive il suo destino e porta in finale i nerazzurri

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