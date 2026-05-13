Marquez in lacrime nel box Ducati | Guido con un braccio e mezzo una vite mi dà problemi al nervo

Durante il Gran Premio di Le Mans, il pilota ha dichiarato di aver scoperto che una vite, presente nel suo braccio, stava creando problemi al nervo. Nel corso della gara, è stato visto in lacrime nel box Ducati, commentando che il suo braccio è come se avesse “un braccio e mezzo”. La situazione deriva da un controllo effettuato dopo il Gran Premio di Jerez, in cui è emersa questa complicazione.

Marquez rivela cosa è successo a Le Mans: "Dopo Jerez ho fatto un controllo, la vite tocca il nervo mentre sono in posizione di guida e mi toglie la forza in tre dita e in tutto il braccio".🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alex Marquez spiazzato dalla Ducati: “Non mi sento molto bene sulla GP26, sto facendo qualcosa di strano”Alex Marquez preoccupato dal suo inizio stagione e dalla sua GP26: "Le sensazioni non sono ancora molto buone.

Nico Cereghini: “Marc Marquez soffre, si vede chiaramente. E deve litigare con la Ducati per guidarla”Nico Cereghini analizza la MotoGP: Aprilia sempre più solida, Ducati meno equilibrata e un campionato cambiato.

Temi più discussi: Rinnovo Marquez: non sarà 1+1 ma biennale più ruolo da ambasciatore Ducati. E ci sarà la clausola ritiro; Marquez, che botta: FOTO-VIDEO della caduta e le news sull’infortunio; Le Mans: Martin vince la Sprint, frattura del piede per Marquez; MotoGP 2026. GP di Francia. Gigi Dall'Igna dopo Le Mans: Nostri avversari più forti che mai. Marc Márquez non era al 100%, ora sappiamo perché! Ma c'è un Pecco Bagnaia ritrovato.

Marc dopo essere uscito malamente dallo sprint di Le Mans :( Spero che si riprenda completamente e in fretta sia dal problema ai nervi che dal piede - reddit.com reddit

Marquez in lacrime ai box: Non ho detto nienteNel quarto episodio di Inside Ducati Lenovo, il team mostra i retroscena inediti dal box durante il GP a Le Mans ed il momento in cui il 93 ha spiegato al team dell'operazione alla spalla ... msn.com

Rinnovo Marquez: non sarà 1+1 ma biennale più ruolo da ambasciatore Ducati. E ci sarà la clausola ritiroDopo le lacrime di Le Mans, Marquez pensa al futuro e ha ceduto alla Ducati firmando un biennale. E c'è l'ipotesi ambasciatore del marchio ... formulapassion.it