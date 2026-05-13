Marquez in lacrime nel box Ducati | Guido con un braccio e mezzo una vite mi dà problemi al nervo
Durante il Gran Premio di Le Mans, il pilota ha dichiarato di aver scoperto che una vite, presente nel suo braccio, stava creando problemi al nervo. Nel corso della gara, è stato visto in lacrime nel box Ducati, commentando che il suo braccio è come se avesse “un braccio e mezzo”. La situazione deriva da un controllo effettuato dopo il Gran Premio di Jerez, in cui è emersa questa complicazione.
Marquez rivela cosa è successo a Le Mans: "Dopo Jerez ho fatto un controllo, la vite tocca il nervo mentre sono in posizione di guida e mi toglie la forza in tre dita e in tutto il braccio".🔗 Leggi su Fanpage.it
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