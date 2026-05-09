Marc Marquez a Le Mans svela l'altra operazione alla spalla che teneva segreta | Era già pianificata
Dopo la caduta durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia, il pilota ha annunciato di dover affrontare un’altra operazione alla spalla destra, già programmata in precedenza. La notizia è stata comunicata dopo l’incidente, senza che fosse stata resa nota prima. La procedura, che il pilota aveva scelto di non divulgare in anticipo, riguarda un intervento già pianificato in passato e ora confermato come necessario.
Marc Marquez, dopo la brutta caduta nella Sprint Race del GP di Francia della MotoGP, ha rivelato che dovrà sottoporsi anche a un'altra operazione già programmata alla spalla destra: "Non l'avevo detto".🔗 Leggi su Fanpage.it
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