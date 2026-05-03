Dopo aver conquistato il titolo di campione d’Italia nella stagione 202526, l’Inter si prepara a rivoluzionare la rosa e il modulo di gioco. Sono in partenza almeno sei giocatori e si attendono cambiamenti importanti per la squadra. L’allenatore, arrivato quest’anno, si trova di fronte a una fase di rinnovamento, con bisogni specifici per rafforzare l’organico e adattarlo alle nuove strategie.

Quella che ha vinto lo scudetto 202526 è stata sicuramente l’ Inter di Chivu. Ma è stata un po’ anche quella di Inzaghi. Lo dicono i numeri, lo ribadiscono soprattutto i nomi. E lo dicono le opinioni che si sono sentite nell’arco di tutta la stagione: l’ allenatore è stato bravissimo a rivitalizzare un gruppo arrivato stremato, nei nervi, dopo la sconfitta in finale di Champions. Ed è stato bravo a rivitalizzarlo praticamente senza giocatori nuovi: è vero, sono arrivati Sucic, Luis Henrique (giocatori già presi di fatto la stagione prima, quindi avallati dalla precedente gestione), Bonny e Akanji, questi ultimi due davvero pensati dal nuovo allenatore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inter campione d’Italia, dopo lo scudetto la rivoluzione sul mercato e nel modulo: via almeno in 6, cosa servirà a Chivu

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