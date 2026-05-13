Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo Magno
Il 13 maggio, in occasione della cerimonia del premio Carlo Magno, il presidente della Banca centrale europea ha lodato il coraggio di un ex presidente del Consiglio nel suo discorso. Ha sottolineato l'importanza di lavorare per un’Europa stabile e duratura, senza entrare nel merito di decisioni specifiche. La celebrazione si è svolta in una cornice ufficiale, con interventi di diversi rappresentanti istituzionali e personalità politiche.
Roma, 13 mag. (askanews) – “Il coraggio di costruire un’Europa che duri nel tempo”. È il titolo del discorso che la presidente della Bce, Crhistine Lagarde, ha dedicato al suo predecessore, Mario Draghi, alla cena di gala ad Aquisgrana, in Germania, alla vigilia della cerimonia di conferimento del premio europeo Carlo Magno all’ex presidente del Consiglio italiano. “Ho avuto il privilegio, nel corso di molti anni, di osservarlo da vicino in diverse istituzioni, in molteplici circostanze e sotto pressioni che pochi hanno dovuto affrontare. Quello che mi ha sempre colpito – ha detto – è quanto coerentemente sia stato guidato da una singola convinzione: che l’Europa è più forte quando costruisce insieme che quando si chiude su di sé”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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