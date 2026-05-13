Lagarde celebra il coraggio di Draghi alla vigila del premio Carlo Magno

Il 13 maggio, in occasione della cerimonia del premio Carlo Magno, il presidente della Banca centrale europea ha lodato il coraggio di un ex presidente del Consiglio nel suo discorso. Ha sottolineato l'importanza di lavorare per un’Europa stabile e duratura, senza entrare nel merito di decisioni specifiche. La celebrazione si è svolta in una cornice ufficiale, con interventi di diversi rappresentanti istituzionali e personalità politiche.

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