Una nave italiana, il pattugliatore Giovanni dalle Bande Nere, si prepara a partecipare al RIMPAC, la più grande esercitazione navale al mondo, che si svolge nel Pacifico. La missione si concentra sulla difesa di un gruppo d’attacco portaerei, con un'attenzione particolare alle tecnologie avanzate di cui la nave dispone. Questi sistemi consentono al pattugliatore di svolgere ruoli di sorveglianza, difesa e interazione in scenari complessi e multidimensionali. La partecipazione si inserisce in un contesto di esercitazioni internazionali che coinvolgono diverse forze navali.

? Punti chiave Come può un pattugliatore italiano difendere un gruppo d'attacco portaerei?. Quali tecnologie avanzate rendono il Giovanni dalle Bande Nere una Full Combat?. Perché l'Indonesia ha mostrato interesse per i nuovi pattugliatori italiani?. Quanto costa trasformare una nave Light Plus in una versione Full Combat?.? In Breve Rotta di sei mesi con scali in Egitto, Sri Lanka, Guam e Hawaii.. Partecipazione alle esercitazioni RIMPAC alle Hawaii e Pacific Dragon per difesa missilistica.. Retrofit alla versione Full Combat stimato da OCCAR in 392 milioni di euro.. Interesse dell'Indonesia per due unità PPA Fincantieri e velivoli Leonardo M-346. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marina, il Bande Nere sfida l’Indo-Pacifico: missione nel cuore del RIMPAC

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