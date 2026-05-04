Durante le esercitazioni Balikatan 2026, più di 17.000 militari provenienti da sette Paesi si sono riuniti nel cuore dell’Indo-Pacifico, con l’obiettivo di testare capacità e coordinamento. A queste si aggiungono altri 17 osservatori. Le manovre coinvolgono anche l’uso di missili e rappresentano un’importante dimostrazione di forza nella regione. La presenza di forze di diversi Paesi evidenzia l’attenzione alla sicurezza in questa area strategica.

Oltre 17.000 militari provenienti da sette Paesi, tra cui Giappone, Australia, Canada, Francia e Nuova Zelanda, mentre altri 17 partecipano come osservatori. Queste alcune delle cifre che raffigurano la portata dell’edizione 2026 di Balikatan, l’esercitazione organizzata da Stati Uniti e Filippine in palese chiave anti-Pechino che si allarga a tutta una pletora di partner occidentali. Nel corso della cerimonia inaugurale, il comandante della I Marine Expeditionary Force, Christian Wortman, ha ribadito l’impegno statunitense nella regione, sottolineando come le crisi in altre aree del mondo non riducano la priorità dell’Indo-Pacifico per Washington.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Balikatan 2026, la prova di forza anti-Cina. 17mila militari e missili nel cuore dell’Indo-Pacifico

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