A Marigliano si discute dell'importanza dello sport per i giovani, con un rappresentante che sottolinea come le attività sportive siano fondamentali quanto lo studio e il lavoro. Durante un evento, è stato ricordato che i giovani di oggi diventeranno gli adulti di domani e che è essenziale offrire loro più strumenti e possibilità per un futuro solido. La discussione ha coinvolto diversi protagonisti del territorio e delle istituzioni locali.

Napoli,. 14 mag. (Adnkronos) - “Lo sport forma le persone esattamente come lo studio e il lavoro. Non dobbiamo dimenticare che i giovani di oggi saranno gli adulti di domani ed è fondamentale offrire loro quanti più strumenti e opportunità possibili per costruire un futuro importante”. Lo ha dichiarato il nuotatore paralimpico Emanuele Marigliano intervenendo alla tavola rotonda promossa da Decatlon alla Galleria Garibaldi di Napoli sul tema dello sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale, organizzata in vista dell'apertura del nuovo punto vendita prevista per il 15 maggio. Nel corso dell'incontro Marigliano ha sottolineato il valore educativo dello sport: “I ragazzi devono praticare sport perché aiuta a formare la persona sotto tantissimi punti di vista, sia caratteriali che relazionali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marigliano: "Lo sport forma i giovani e rende Napoli più inclusiva"

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