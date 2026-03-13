Fiera diventa città dello sport per i più giovani per i 20 anni di Sport Expo Week

La fiera si trasforma in città dello sport per i 20 anni di Sport Expo Week, con una settimana di attività nelle scuole dedicate ai più giovani. Ora si apre la parte fieristica rivolta a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, offrendo spazi e opportunità per praticare sport e partecipare a iniziative dedicate a questa fascia d'età.

Dopo una settimana di attività nelle scuole, si è aperta la parte fieristica di Sport Expo Week, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. I padiglioni 9 e 10 di Veronafiere accolgono famiglie e giovani visitatori, trasformandosi in un grande spazio dove scoprire e sperimentare decine di discipline sportive grazie alla collaborazione di federazioni e società del territorio. E lo scopo rimane quello che ha guidato la manifestazione fin dalla sua nascita: promuovere inclusione, corretti stili di vita e una cultura del movimento accessibile a tutti. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco di Verona Damiano Tommasi, del presidente di Veronafiere Federico Bricolo, del consigliere regionale Matteo Pressi e di Paola Agostini dell’Ufficio Scolastico di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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