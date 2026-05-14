Margherita Hack torna nella sua Firenze | Una donna piena di cielo al Teatro Cantiere Florida

Il 16 e 17 maggio va in scena "Una donna piena di cielo", l’omaggio alla scienziata scritto e diretto dal poeta Antonio Nobili. Firenze si prepara a riabbracciare una delle sue figure più iconiche. Il 16 e 17 maggio, il Teatro Cantiere Florida ospiterà "Una donna piena di cielo", lo spettacolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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