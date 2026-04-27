Venerdì 30 aprile si terrà alla Biblioteca Stelio Crise di Trieste la presentazione di un cortometraggio dedicato a Margherita Hack, realizzato dagli studenti. La proiezione fa parte di un progetto realizzato dagli studenti stessi, che hanno lavorato alla creazione del cortometraggio dedicato alla nota astrofisica. L’evento prevede l’esposizione del film e un intervento di presentazione da parte degli autori.

? Cosa sapere Presentazione cortometraggio su Margherita Hack giovedì 30 aprile alla Biblioteca Stelio Crise di Trieste.. Cento studenti di diversi istituti triestini hanno realizzato il progetto Caffè Letterari di Opera Viva.. Giovedì 30 aprile alle ore 11:30, la Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste ospiterà la presentazione pubblica del cortometraggio animato dedicato a Margherita Hack, frutto della quarta edizione del progetto Caffè Letterari gestito dall’Associazione culturale Opera Viva. Il percorso educativo, che celebra la memoria della scienziata legata al territorio triestino, ha il coinvolgimento diretto di un centinaio di studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Margherita Hack torna in animazione: il progetto degli studenti

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