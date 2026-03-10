Domenica, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, situato alle ex Cantù, è stato ufficialmente intitolato a Margherita Hack, nota scienziata. La cerimonia ha concluso un percorso iniziato con l’assegnazione della sede e conferma l’intenzione di ricordare la figura di Hack attraverso questo riconoscimento. L’edificio ora porta il nome di una donna che ha lasciato un’impronta significativa nel campo scientifico.

Prima c’era stata l’assegnazione della sede e adesso, a qualche anno di distanza, è arrivata anche la dedicazione dell’edificio: domenica il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, che alle ex Cantù aveva trovato casa, ha ricevuto ora anche un nome con l’intitolazione a Margherita Hack. "Intitolare la scuola a Margherita Hack – ha commentato il sindaco, Lorenzo Radice – significa ricordare una grande donna della scienza: un esempio straordinario di determinazione e di affermazione positiva per le donne e una figura capace di dimostrare che lo studio e la curiosità possono aprire strade nuove e rompere tanti stereotipi. Una città come Legnano, che ha sempre fatto del saper fare il proprio tratto distintivo, si connota sempre più anche come città del sapere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Centro istruzione adulti intitolato a Margherita Hack: "Grande donna della scienza"

