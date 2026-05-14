Enzo Maresca, ex tecnico del Chelsea e vincitore di titoli come la Conference League e il Mondiale per club, si trova oggi senza panchina. Le sue prestazioni e il suo nome sono al centro di discussioni tra le società europee, tra cui il Manchester City e il Napoli, che valutano un possibile ingaggio per la prossima stagione. Mentre il suo futuro si definisce, le sue parole sul calcio italiano fanno emergere una critica sulla mentalità del movimento nel nostro paese.

L’ombra di Enzo Maresca si allunga sulle panchine di mezza Europa, Napoli compresa. L’ex tecnico del Chelsea, reduce dai trionfi in Conference e al Mondiale per Club, è attualmente libero e corteggiato anche dal Manchester City e Napoli per la prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, e cco le sue parole: “Mi piacerebbe tornare in Italia o resto in Premier? Sono in Inghilterra da 7-8 anni, mi trovo benissimo, ma il lavoro dell’allenatore ti porta ad andare dove c’è una situazione ideale per te e questo può essere anche l’Italia. Per ora non so ancora cosa accadrà, vedremo dove andrò. A casa sto bene ma non per tanto tempo (ride, ndr)”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maresca: “Il calcio italiano pecca di presunzione”

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