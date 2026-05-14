In una regione nota per i suoi borghi medievali e i paesaggi naturali, si svolge un evento dedicato alle moto che attraversa le aree di Capalbio. Durante il percorso, i partecipanti possono visitare il Giardino dei Tarocchi, famoso per le sue sculture monumentali di grandi dimensioni, che raggiungono i quindici metri di altezza. La manifestazione si propone di unire l’esperienza mototuristica con l’arte moderna inserita nel contesto storico.

? Domande chiave Come si concilia l'arte moderna con i borghi medievali di Capalbio?. Dove si trovano le sculture monumentali che sfiorano i quindici metri?. Perché questo itinerario in moto sostiene l'economia dei piccoli centri?. Come proteggere la bellezza selvaggia della Maremma dal turismo di massa?.? In Breve Giardino dei Tarocchi ospita 22 sculture monumentali aperte al pubblico dal 1998.. Capalbio presenta la Torre Aldobrandesca e la storica Porta Senese.. Percorso motociclistico attraversa Pitigliano, Manciano e il borgo di Sgrillozzo.. Turismo lento favorisce l'economia capillare nei piccoli centri della Maremma.. La Maremma accoglie i motociclisti con un itinerario che parte dal Lago di Bolsena per concludersi nel borgo medievale di Capalbio, l’ultimo baluardo tra campagna e mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma in moto: tra borghi tufacei e il Giardino dei Tarocchi

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