Ad aprile riapre il Giardino dei Tarocchi a Capalbio regno della simbologia e del mistero di Niki de Saint Phalle

Il Giardino dei Tarocchi a Capalbio riaprirà il 1° aprile e resterà aperto fino al 15 ottobre. Il parco, dedicato agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, ospita una serie di sculture a tema realizzate da Niki de Saint Phalle. Durante la stagione, il luogo sarà accessibile ai visitatori che potranno esplorare le opere in un ambiente immerso nella simbologia e nel mistero.

Il parco è dedicato agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, con una serie di sculture a tema: riprenderà le porte al pubblico l'1 aprile fino al 15 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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