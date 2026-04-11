A Reggio Emilia, nel Giardino di Gabrina all’interno del parco delle Acque Chiare, sono iniziati i lavori per la creazione del Sentiero dei Tarocchi. La realizzazione, denominata Sentiero dell’Arcano, coinvolge la posa di installazioni artistiche e elementi musicali lungo un percorso dedicato a rappresentazioni simboliche dei tarocchi. L’intervento è stato ufficialmente avviato di recente, coinvolgendo varie fasi di allestimento nel verde pubblico della città.

I lavori per la realizzazione del Sentiero dell’Arcano sono ufficialmente partiti all’interno del Giardino di Gabrina, situato nel parco delle Acque chiare a Reggio Emilia. In questa fase iniziale, gli operatori si stanno concentrando sulla preparazione del terreno e sulla posa dei plinti che serviranno da base per sostenere le ventidue sculture previste dal progetto artistico. Questa iniziativa, che vede protagonista un percorso ispirato alla simbologia dei Tarocchi, è il risultato di una sinergia tra l’atelier di ricerca musicale ed espressiva L’Indaco e la comunità locale. Un mosaico di materiali e visioni artistiche per il parco. Il cuore pulsante di questo intervento risiede nella varietà materica e stilistica delle opere che verranno installate nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia: nasce il sentiero dei Tarocchi tra arte e musica

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