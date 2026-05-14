Bandiere blu 2026 la Campania ne conferma venti | ecco dove Liguria superstar

Quest’anno, in Italia, sono 257 i Comuni che hanno ricevuto la Bandiera Blu, un incremento di 11 rispetto all’anno precedente. Tra questi, 14 sono le new entry, mentre tre non hanno confermato il riconoscimento. In particolare, la regione Campania conferma venti bandiere, mentre la Liguria si distingue come regione con il maggior numero di comuni premiati. La distribuzione geografica e le variazioni rispetto agli anni passati fanno parte di un aggiornamento che riguarda le località costiere italiane.

Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l’ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu, 35. Lo ha reso noto stamani la Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen. Chi entra e chi esce. La Fee tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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