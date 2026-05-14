Bandiere Blu 2026 l'elenco ufficiale | Liguria la regione più premiata tutte le nuove spiagge in lista

La Foundation for Environmental Education ha pubblicato l’elenco ufficiale delle spiagge premiate con le Bandiere Blu per il 2026. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di riconoscimenti, mentre tutte le nuove spiagge che hanno ottenuto il prestigioso marchio sono state incluse nella lista. L’annuncio riguarda le località che soddisfano i criteri di qualità delle acque e servizi offerti ai visitatori.

La FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le regioni che hanno ottenuto più riconoscimenti per la pulizia delle acque, l'efficienza dei servizi, la gestione dei rifiuti e l'educazione ambientale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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