Mare della Campania | 20 Bandiere Blu 2026 e spiagge da sogno da scoprire

Per il 2026, quindici comuni della regione hanno ottenuto il riconoscimento delle Bandiere Blu, confermando la qualità delle loro spiagge e delle acque. In totale, sono venti le località della zona che riceveranno il riconoscimento, un numero che sottolinea l'attenzione alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle zone costiere. Le spiagge premiate sono tra le più apprezzate e visitate, attirando turisti da diverse parti del paese e dall’estero. La certificazione si basa su criteri di qualità delle acque, gestione ambientale e servizi offerti ai visitatori.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel 2026, ben 257 Comuni italiani hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu, un incremento di 11 rispetto all’anno precedente. Quest’anno, alcune località nuove sono entrate a far parte di questa selezione d’eccellenza, mentre tre arenili non hanno confermato il loro status. La Campania, mantenendo 20 Bandiere Blu, continua a brillare come una delle regioni con le spiagge più belle d’Italia. La cerimonia di assegnazione, organizzata dalla Fee (Foundation for Environmental Education), si è tenuta questa mattina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mare della Campania: 20 Bandiere Blu 2026 e spiagge da sogno da scoprire ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Campania conferma le sue 20 Bandiere BluTempo di lettura: 3 minuti La Campania riconferma le venti Bandiere Blu ottenute lo scorso anno, confermandosi ai piedi del podio tra le regioni con... Marche, le Bandiere Blu 2026: quali sono le migliori spiagge della regioneAncona, 14 maggio 2026 – Sono 20 le località premiate con la Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education, nell’ultima edizione promossa... Temi più discussi: Mare in Campania con i bambini: ecco le 20 località Bandiera Blu 2026 per le vacanze; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Completati i controlli pre-stagionali sulla qualità delle acque di balneazione in Campania - SNPA; Chef Carannante, 'i frutti di mare? Oggi sono i più controllati degli ultimi 20 anni'. Edizione limitata Giro d'Italia di Giovanni Rana: Campania! Ravioli con Gamberi, Mozzarella e Scorza di Limone di Sorrento IGP, i sapori campani racchiusi nel cuore di un raviolo: la dolcezza dei gamberi in pezzi, la cremosità della mozzarella, la fresch x.com Campania riconferma tutte le sue 20 Bandiere BluLa Campania conserva intatto il suo tesoro di 20 Bandiere Blu per il 2026. Nessun comune rivierasco entra nella lista, ma – soprattutto – nessuno esce: un ... cronachedellacampania.it Il mare della Campania è spettacolare, le Bandiere Blu 2026 sono 20: le spiagge da sognoSono 257 i Comuni insigniti del riconoscimento di Bandiere Blu 2026: 11 in più rispetto allo scorso anno con alcune new entry (non afferenti alla Campania) e la non riconferma di 3 arenili. Resta dunq ... msn.com