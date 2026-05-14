la campania conferma le sue 20 bandiere blu

La regione Campania ha confermato per quest'anno le venti Bandiere Blu assegnate nel 2022, mantenendo così la sua posizione tra le aree con il mare più qualificato. La regione si colloca al quarto posto in Italia, dietro a Liguria, Puglia e Calabria, che hanno ottenuto rispettivamente 35, 27 e 27 riconoscimenti. La conferma si basa sulla valutazione degli standard di qualità delle acque, delle spiagge e dei servizi offerti nelle località balneari della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti La Campania riconferma le venti Bandiere Blu ottenute lo scorso anno, confermandosi ai piedi del podio tra le regioni con il mare migliore, dietro a Liguria (con 35 località), Puglia (27) e Calabria (27). Non ci sono nuovi ingressI (a differenza della Calabria, che sale di quattro; Puglia, Sicilia e Liguria con due), ma nemmeno nessun tratto di costa “retrocesso” (come accaduto in due occasioni alla Puglia e in una al Lazio). È il risultato dell’attribuzione delle Bandiere Blu 2026, assegnate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici, il cui annuncio è.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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