Marco Polo Luigi Barzini e la Cina | quando i fatti valevano più della propaganda
Nel corso della storia, diversi autori e giornalisti hanno scritto di viaggi e incontri con la Cina, spesso mettendo in evidenza aspetti concreti e documentati piuttosto che interpretazioni o promozioni. Tra questi, alcuni hanno documentato i loro spostamenti e le osservazioni sul territorio, concentrandosi su dettagli reali e verificabili. La narrazione di queste esperienze si distingue per l’attenzione ai fatti, evitando generalizzazioni o giudizi soggettivi, e rispettando l’accuratezza delle informazioni fornite.
Nastri D’Argento, “Portobello” di Bellocchio è la Serie dell’anno. Premiazione a Napoli sabato 6 giugno La gatta frettolosa fece i gattini ciechi. È dato per scontato che la calma sia la virtù dei forti e tanto è accettato in tutte le categorie sociali. Una per tutte è quella degli agricoltori, che raccomandano a chi deve occuparsi di una qualunque loro incombenza, di agire senza fretta, evitando così di sbagliare. Tanto per evitare che quei committenti rischino di perdere tempo. Marco Polo, vissuto nel XIII° secolo, si fermò a Pechino per circa diciassetta anni, portando a Venezia risultati concreti di tipo commerciale e politico. Luigi Barzini sr. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sullo stesso argomento
‘Marco Polo. La vita, il viaggio, il libro’: approfondimento di uno dei più celebri esploratori della storiaProsegue la rassegna ‘Orizzonti di carta - Libri per attraversare il mondo’, il ciclo di appuntamenti dedicati al tema del viaggio attraverso la...
All'aeroporto Marco Polo più spazi per gli Ncc: «Miglior servizio per l'utenza»Cambia, dal 1 luglio 2026, la collocazione degli Ncc (noleggio con conducente) all'Aeroporto Marco Polo di Venezia, dopo un lungo lavoro di analisi...