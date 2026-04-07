‘Marco Polo La vita il viaggio il libro’ | approfondimento di uno dei più celebri esploratori della storia

Nella rassegna ‘Orizzonti di carta - Libri per attraversare il mondo’, organizzata dalla biblioteca comunale Giorgio Bassani di Ferrara, si prosegue con un approfondimento dedicato a Marco Polo. L’evento si concentra sulla sua vita, i viaggi e il libro che ne racconta le avventure, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio uno dei più noti esploratori della storia. La serie di incontri si focalizza sul tema del viaggio attraverso la letteratura.

Prosegue la rassegna ‘Orizzonti di carta - Libri per attraversare il mondo’, il ciclo di appuntamenti dedicati al tema del viaggio attraverso la letteratura, organizzato dalla biblioteca comunale Giorgio Bassani di Ferrara. Mercoledì 8 (ore 17.30), si terrà l’incontro dal titolo ‘Marco Polo. La vita, il viaggio, il libro’, un approfondimento legato ad uno dei più celebri esploratori della storia, a cura di Giuseppe Mascherpa, docente di Filologia Romanza all’Università di Ferrara. L’iniziativa offrirà al pubblico l’opportunità di ripercorrere la straordinaria esperienza di Marco Polo, esplorando non solo i suoi viaggi, ma anche l’opera che ne ha tramandato il racconto, tra storia, curiosità e riflessioni culturali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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