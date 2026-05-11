All' aeroporto Marco Polo più spazi per gli Ncc | Miglior servizio per l' utenza

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 1 luglio 2026, all’aeroporto Marco Polo di Venezia, gli Ncc (noleggio con conducente) avranno una nuova disposizione degli spazi, decisa al termine di un periodo di analisi condotto dal gruppo di gestione con le associazioni di categoria. La modifica riguarda la posizione e l’organizzazione dei mezzi dedicati al servizio di trasporto clienti. La riorganizzazione mira a garantire un servizio più efficiente per gli utenti dell’aeroporto.

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Cambia, dal 1 luglio 2026, la collocazione degli Ncc (noleggio con conducente) all'Aeroporto Marco Polo di Venezia, dopo un lungo lavoro di analisi svolto dal gruppo Save con le associazioni di categoria. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday La principale novità riguarda.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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