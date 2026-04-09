Colpi di timone al Teatro della Società | Solenghi si fa Govi e vince la sfida

Da leccotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È un reperto archeologico prezioso e ben conservato, anche ben restaurato, da maneggiare con cura ed estrema attenzione, con tutti i meccanismi d'antan oliati e in grado di funzionare perfettamente. Questo in sintesi è "Colpi di timone", lo spettacolo con cui Tullio Solenghi, attore e regista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di "Pignasecca e Pignaverde"C’è un filo sottile e magico che unisce Genova a Torino, e questo sabato passerà per il palco di via Madama Cristina.

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colpi di colpi di timone alTullio Solenghi porta Colpi di timone al Teatro della Società di LeccoTullio Solenghi porta a Lecco Colpi di timone, classico della commedia genovese. Appuntamento l’8 aprile al Teatro della Società. lecconotizie.com

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