Colpi di timone al Teatro della Società | Solenghi si fa Govi e vince la sfida

È un reperto archeologico prezioso e ben conservato, anche ben restaurato, da maneggiare con cura ed estrema attenzione, con tutti i meccanismi d'antan oliati e in grado di funzionare perfettamente. Questo in sintesi è "Colpi di timone", lo spettacolo con cui Tullio Solenghi, attore e regista. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di "Pignasecca e Pignaverde"C’è un filo sottile e magico che unisce Genova a Torino, e questo sabato passerà per il palco di via Madama Cristina.

Temi più discussi: Tullio Solenghi porta Colpi di timone al Teatro della Società di Lecco; Colpi di timone con Govi-Solenghi. I big del ‘S. Giorgio’; Al Sociale Tullio Solenghi in un classico della commedia genovese; Exposed Torino Foto Festival 2025.

COLPI DI TIMONE CON TULLIO SOLENGHI AL TEATRO SOCIALE DI LECCOLECCO – Un classico senza tempo, una metamorfosi teatrale unica, Tullio Solenghi veste i panni che furono del celebre attore Gilberto Govi, capostipite del teatro dialettale genovese, e dirige Colpi d ... lecconews.news

Tullio Solenghi porta Colpi di timone al Teatro della Società di LeccoTullio Solenghi porta a Lecco Colpi di timone, classico della commedia genovese. Appuntamento l’8 aprile al Teatro della Società. lecconotizie.com

Scoppia la guerra tra supermercati, a colpi di ricorsi al Tar. Agorà Group srl, la società proprietaria del gruppo Conad delle Officine, in via Stalingrado, ha presentato un ricorso al Tar contro la delibera del Comune di Savona, che prevede la trasformazione del - facebook.com facebook

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