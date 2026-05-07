Marco Donati incontra la città tanti gli appuntamenti in agenda per il candidato a sindaco

Il candidato a sindaco ha iniziato una serie di incontri con i cittadini, programmando numerosi appuntamenti nei prossimi giorni. Oggi si è svolto il primo incontro pubblico, mentre altri eventi sono previsti nel centro e nei quartieri periferici. L’obiettivo è ascoltare le esigenze e le proposte dei residenti, mantenendo un fitto calendario di incontri fino alla data delle elezioni.

Arezzo, 7 maggio 2026 – . Il programma degli incontri: Scout Agesci, i cittadini di Patrignone, Ceciliano, San Giuliano e San Polo. Mercoledì 13 maggio i commercianti. La campagna di Marco Donati si arricchisce di appuntamenti per incontrare cittadini e le realtà del territorio. Sei appuntamenti in 4 giorni per il candidato sindaco della Coalizione Civica, da Patrignone a San Polo, passando per Ceciliano, San Giuliano e un pomeriggio dedicato ai commercianti: un ritmo serrato che riflette l'impegno di Marco Donati a costruire un dialogo autentico con ogni parte della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Donati incontra la città, tanti gli appuntamenti in agenda per il candidato a sindaco Notizie correlate Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agendaArezzo, 28 aprile 2026 – Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agenda. Il candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati sul distretto orafoArezzo, 29 aprile 2026 – Il candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati sul distretto orafo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agenda; Un sindaco tra le persone, servizi efficienti e una città attrattiva. Il programma elettorale di Marco Donati; Arezzo, Marco Donati presenta il programma partecipato: Se funziona, è merito dei cittadini. Se non funziona, li ascolteremo ancora più forte; Marco Donati candidato a sindaco di Arezzo presenta il programma elettorale. Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agendaIl candidato sindaco Marco Donati intensifica il tour nei quartieri e nelle frazioni di Arezzo con tre incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza ... lanazione.it La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo, a sostegno della candidatura civica di Marco Donati SindacoArezzo, 2 maggio 2026 – La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo annuncia il proprio convinto sostegno alla candidatura civica di Marco Donati Sindaco, e alla candidatura d ... lanazione.it La presentazione del programma elettorale di Marco Donati - facebook.com facebook