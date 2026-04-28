Marco Donati incontra la cittadinanza | i prossimi appuntamenti in agenda

Il candidato sindaco di Arezzo ha annunciato una serie di incontri pubblici previsti nei prossimi giorni. L’obiettivo è incontrare i residenti di diversi quartieri e frazioni per ascoltare le loro opinioni e raccogliere eventuali proposte. Sono previsti tre appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, con l’intento di coinvolgere direttamente i cittadini nelle questioni locali. Gli incontri si terranno in diverse zone della città e delle frazioni.

Arezzo, 28 aprile 2026 – . Il candidato sindaco Marco Donati intensifica il tour nei quartieri e nelle frazioni di Arezzo con tre incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza. Si comincia oggi, martedì 28 aprile, con un doppio appuntamento: alle 18.30 alla Locanda di Staggiano (Via Francesco Severi 6870, località Staggiano), un momento di confronto tra politica e convivialità per illustrare il programma elettorale; in serata, alle 21, Donati sarà al Circolo ACLI di Marcena (Loc. Marcena 1) per incontrare i residenti della frazione. Domani mercoledì 29 aprile, alle 18.30, Marco Donati sarà invece alla Marchionna (via Marco Attilio Alessi, fronte Farmacia La Marchionna) per un incontro con i cittadini della zona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agenda Notizie correlate Marco Donati incontra i cittadini: stasera al Colle del Pionta e domani a Santa FirminaArezzo, 13 aprile 2026 – Marco Donati incontra i cittadini: stasera al Colle del Pionta e domani a Santa Firmina. Atletica, i prossimi appuntamenti: due Mondiali dopo la Polonia, le dateEntra nel vivo l’atletica internazionale con l’Italia pronta a imporsi come protagonista: all’orizzonte ci sono due Mondiali La grande stagione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Presentata Scelgo Arezzo, Marco Donati: Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la città; Donati: La mia idea di mobilità per Arezzo; Elezioni amministrative. La lista Noi Oggi per Domani, a sostegno di Donati, presenta i candidati; Presentata Scelgo Arezzo: Una lista che unisce competenze e rappresenta della città. Presentata Scelgo Arezzo, Marco Donati: Una lista intergenerazionale che unisce competenze e rappresenta davvero la cittàIl candidato sindaco della Coalizione Civica lancia una squadra in equilibrio nella rappresentanza di genere, con attenzione al mondo delle professioni ... lanazione.it Marco Donati incontra i cittadini: stasera al Colle del Pionta e domani a Santa FirminaArezzo, 13 aprile 2026 – Marco Donati incontra i cittadini: stasera al Colle del Pionta e domani a Santa Firmina. Il programma settimanale degli incontri del candidato a sindaco per la Coalizione ... lanazione.it Presentazione al punto elettorale di Marco Donati della Lista Scelgo Arezzo con conferme e novità come Aldo Poponcini che è secondo dopo la capolista Valentina Sileno, già con un’esperienza importante alle spalle con Marco Donati. Sono 5 le liste a cui aff - facebook.com facebook