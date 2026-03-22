Saranno poi 14 le gare in Europa, delle quali 2 in Italia, ovvero a fine maggio al Mugello e ad inizio settembre a Misano Adriatico. In Spagna, invece, si correranno ben quattro GP, anche se le gare del Montmelò e dell’Aragona saranno invertite rispetto al 2025. Ci sarà ancora ina volta una tappa negli States e poi è confermata in autunno la trasferta in Estremo Oriente. Il calendario della MotoGP 2026 prevede quindi nel complesso 44 competizioni, ovvero 22 Gran Premi, ciascuno dei quali sarà preceduto da una Sprint. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, doppietta Aprilia! Marquez fuori dal podio, Bagnaia a terra Francesco Bagnaia è amaro dopo il GP del Brasile: “La caduta? Ero troppo in balia della moto” Atletica, Furlani fa i conti con una rivelazione ai Mondiali Indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Marco Bezzecchi balza in testa, +22 su Marquez

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