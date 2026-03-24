Marco Bezzecchi si sta preparando per il fine settimana del Gran Premio delle Americhe, che si svolge ad Austin. Si tratta del terzo appuntamento del Campionato del Mondo di MotoGP 2026. Bezzecchi ha dichiarato di apprezzare la pista e di voler continuare a gareggiare senza fermarsi.

Marco Bezzecchi si prepara per il fine settimana del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota del team Aprilia andrà a caccia di una clamorosa tripletta dopo le vittorie nelle gare lunghe di Buriram e Goiania. Anzi, contando anche il finale della scorsa stagione, il romagnolo arriva da quattro successi di fila. Un ruolino di marcia che conferma come la Casa di Noale abbia allestito una moto di altissimo livello e che, in questo momento, sembra addirittura in grado di tenere a debita distanza le Ducati. Marco Bezzecchi sa... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi si lancia verso il weekend di Austin: “La pista mi piace e non voglio fermarmi”

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"Sono felice di essere tornato ad Austin. È una pista fantastica, ma anche difficile e piuttosto particolare, dove l'anno scorso abbiamo avuto un weekend discreto nonostante qualche difficoltà". Marco Bezzecchi, leader del Mondiale MotoGp dopo la vittoria in Br - facebook.com facebook

La MotoGp 2026 nel segno di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia. Di @uzapelloni x.com