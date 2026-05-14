Marciapiedi occupati in via Uditore | Passare con una sedia a rotelle o un passeggino? Semplicemente impossibile

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Uditore, i marciapiedi sono occupati da oggetti e ostacoli che rendono difficile il passaggio, specialmente per chi utilizza una sedia a rotelle o un passeggino. La strada, che dovrebbe garantire sicurezza e accessibilità, presenta problemi di percorribilità per i pedoni e le persone con mobilità ridotta. La situazione si presenta come un disservizio evidente, senza alternative pratiche per chi si trova a dover affrontare ogni giorno questa difficoltà.

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Via Uditore dovrebbe essere una strada come tante, con un marciapiede sicuro per i pedoni, e invece non lo è. Tra commercianti che lo occupano come se fosse un'officina a cielo aperto e parcheggi selvaggi, passare a piedi è già difficile, ma con un passeggino diventa un’impresa. Con una sedia a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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