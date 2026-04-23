Vegetazione sui marciapiedi in sedia a rotelle è impossibile transitare

A Carovigno, nella zona di Specchiolla, cresce una vegetazione significativa sui marciapiedi della marina. La presenza di piante eccessivamente sviluppate rende difficile il passaggio, soprattutto per chi utilizza la sedia a rotelle. La situazione crea ostacoli evidenti alla circolazione pedonale e alle persone con mobilità ridotta. Nessuna azione è stata ancora intrapresa per risolvere il problema.

SPECCHIOLLA (CAROVIGNO) - Vegetazione importante sui marciapiedi della marina con difficoltà di circolazione per chi presenta difficoltà motorie. È la segnalazione giunta da un lettore residente a Specchiolla, frazione di Carovigno, e che interessa particolarmente via Giove. Una criticità che.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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