Come con Fuori dal coro | lancia la bottiglia contro i carabinieri Poi morde una sedia a rotelle
Ieri, 22 aprile, i carabinieri di Trento sono intervenuti in seguito a un episodio che ha visto una persona lanciare una bottiglia contro di loro. Dopo aver fermato l’individuo, quest’ultimo ha morso una sedia a rotelle presente sul luogo. La scena si è svolta durante un intervento che ha richiamato l’attenzione dei presenti, causando una serie di comportamenti inaspettati da parte del soggetto coinvolto.
Giornata decisamente movimentata quella vissuta ieri, mercoledì 22 aprile, dai carabinieri di Trento. In particolar modo nella serata, quando una pattuglia è intervenuta in via Soprasasso: alla vista dei carabinieri, infatti, un tunisino trentenne ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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