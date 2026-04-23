Come con Fuori dal coro | lancia la bottiglia contro i carabinieri Poi morde una sedia a rotelle

Ieri, 22 aprile, i carabinieri di Trento sono intervenuti in seguito a un episodio che ha visto una persona lanciare una bottiglia contro di loro. Dopo aver fermato l’individuo, quest’ultimo ha morso una sedia a rotelle presente sul luogo. La scena si è svolta durante un intervento che ha richiamato l’attenzione dei presenti, causando una serie di comportamenti inaspettati da parte del soggetto coinvolto.