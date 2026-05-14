Il Napoli ha subito una sconfitta contro il Bologna, lasciando alcune questioni aperte in vista delle prossime sfide. La partita ha avuto un impatto sulla situazione del club, che ora si trova con meno punti in classifica. La trasferta a Roma si presenta come una delle prossime tappe più difficili, con molte incognite sulla possibile formazione e sull’andamento della gara. La squadra cerca di reagire dopo l’ultimo risultato.

Il ko contro il Bologna ha lasciato il segno in casa Napoli. Una sconfitta inattesa, arrivata nel momento in cui gli azzurri avevano la possibilità di avvicinarsi in modo definitivo alla qualificazione alla prossima Champions League. Ora la squadra di Antonio Conte deve ritrovare energie e lucidità per chiudere il discorso europeo. A commentare il momento è stato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Secondo Marchetti, il Napoli ha pagato soprattutto un calo mentale e nervoso contro un Bologna apparso più libero e brillante. “Quella del Napoli è stata una frenata clamorosa, non mi aspettavo la sconfitta.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Marchetti: Napoli scarico, Manna-Roma pista complicata

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