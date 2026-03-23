Le mosse del Napoli per l’estate cominciano a prendere forma anche oltre i confini italiani. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna è stato in Inghilterra per seguire da vicino alcuni profili di Premier League e avviare contatti utili in vista della prossima sessione di mercato. Tra le piste monitorate ci sarebbe anche quella che porta in casa Manchester United, come riferito da Carlo Alvino a Salotto Azzurro su Otto Channel. L’indiscrezione rilancia il tema di un possibile innesto proveniente dai Red Devils, con il club azzurro che starebbe valutando un calciatore in scadenza nel giugno 2026. Da qui nasce il ragionamento sui nomi presenti attualmente nella rosa inglese e sui profili che potrebbero rientrare davvero nei parametri del progetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Manna in Inghilterra: Malacia pista concreta per il Napoli

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