Scarico soffiato della SF-26 | mezzo secondo di vantaggio in pista

Nel paddock della Formula 1 la SF-26 di Ferrari è al centro di una discussione focalizzata su due direttive tecniche: il Flick Tail Mode e l’ala Macarena. L’obiettivo è capire quale meccanismo possa offrire un reale vantaggio in una stagione governata da regole nuove e da una necessità di massima integrazione tra telaio e power unit, in assenza di riferimenti consolidati al suolo. Le scelte progettuali privilegiano l’apertura di diverse strade aerodinamiche e meccaniche per ottimizzare l’insieme, senza concentrarsi su un singolo concetto. il Flick Tail Mode va oltre una mera soluzione aerodinamica: è pensato per influire sull’erogazione di potenza in corrispondenza dei regimi elevati e sull’interazione tra telaio e power unit. In parallelo, l’ala Macarena interpreta i flap mobili nel rispetto del regolamento, proponendo una gestione diversa rispetto agli altri team e puntando a sfruttare la configurazione posteriore per energizzare il flusso d’aria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista dopo i primi giri: cosa è successoDopo i primi giri di prova, la Ferrari SF-26 di Hamilton si è fermata in pista.

Ferrari SF-26: l'innovativa ala dietro allo scarico che cambia il giocoDurante il secondo test in Bahrain, la Ferrari ha portato in pista una nuova ala posteriore, posizionata vicino allo scarico, che non era stata annunciata in anticipo.

Ferrari SF-26 Sound Check

