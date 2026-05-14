Marche rimborsi danni fauna | via la burocrazia con il digitale

In seguito ai ritardi di quattro anni, la gestione dei rimborsi per danni alla fauna nelle Marche cambierà con l’introduzione di procedure digitali. Dal nuovo portale Siar sarà possibile richiedere i rimborsi seguendo criteri aggiornati, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare le pratiche. La riforma mira a eliminare le complicazioni burocratiche e a rendere più immediata l’erogazione delle risorse destinate ai danni causati alla fauna selvatica.

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? Punti chiave Come cambierà la gestione dei danni dopo i ritardi di quattro anni?. Quali sono i nuovi criteri per ricevere i rimborsi tramite il portale Siar?. Chi ha guidato il cambio di rotta per sbloccare i fondi agricoli?. Come influirà la nuova gestione degli ungulati sulla sopravvivenza delle aziende?.? In Breve Quasi 1200 richieste di risarcimento presentate dagli agricoltori marchigiani nel solo 2025.. L'assessore Giacomo Bugaro ha favorito lo stanziamento fondi e la velocità dei pagamenti.. Il portale regionale Siar permette il monitoraggio scientifico dei danni su tutto il territorio.. Entro giugno 2025 i pagamenti arretrati dovrebbero essere allineati per risolvere i vecchi ritardi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, rimborsi danni fauna: via la burocrazia con il digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Danni da fauna selvatica: Coldiretti chiede al Parco Nazionale di snellire la burocrazia per gli indennizziLa burocrazia non deve ostacolare il diritto al risarcimento per le aziende agricole colpite dalle incursioni degli animali selvatici. Parco del Ticino, le aziende agricole in crisi chiedono aiuto: “Acqua, fauna selvatica e burocrazia i nostri nemici”Robecchetto con Induno (Milano), 19 marzo 2026 – La mancanza di redditività, una gestione poco incisiva della fauna selvatica, i problemi legati... Temi più discussi: Danni da fauna selvatica, Coldiretti Marche: Finalmente rimborsi più veloci per gli agricoltori danneggiati con il nuovo sistema informatico della Regione; Danni da fauna selvatica, la Regione Marche stanzia altri 200mila euro per gli agricoltori; Danni da cinghiali nelle Marche, Coldiretti: rimborsi più rapidi con il nuovo sistema. Danni da fauna selvatica, Coldiretti Marche: Finalmente rimborsi più veloci per gli agricoltori danneggiati con il nuovo sistema informatico della Regione ift.tt/cGXjxO3 x.com Danni da fauna selvatica nel 2025, quasi 1.200 richieste di risarcimentoSui rimborsi dei danni da fauna selvatica nei campi causati dai selvatici, in particolare dai cinghiali, il nuovo sistema di risarcimenti sta iniziando a dare i risultati attesi. Nel solo 2025 sono st ... ansa.it Cinghiali, arrivano i rimborsi dalla Regione agli agricoltori per i danni: una vittoria per Coldiretti Marche. «Un passo avanti rispetto al passato»In arrivo entro giugno 2026 i rimborsi per gli agricoltori che hanno subito dei danni provocati dalla fauna selvatica nei campi, in particolare dai cinghiali. Un passo avanti ... corriereadriatico.it