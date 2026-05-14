Marche il business legale perde 41 miliardi | sale l’allarme sicurezza

Le imprese nelle Marche hanno subito una perdita stimata di 41 miliardi di euro a causa dell'abusivismo commerciale. Questa situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza e sulla regolarità delle attività economiche nella regione. I settori più colpiti sono quelli legati alla vendita al dettaglio e ai servizi, dove la concorrenza sleale generata dall’evasione e dalle attività non autorizzate mette in dubbio la sostenibilità delle imprese legali. La questione riguarda anche le conseguenze sulla qualità dei prodotti e sulla tutela dei consumatori.

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? Punti chiave Come influisce l'abusivismo sui 41 miliardi persi dalle imprese marchigiane?. Quali settori subiscono il danno maggiore per la concorrenza sleale?. Perché le baby gang minacciano la sopravvivenza dei negozi locali?. Come incide il degrado urbano sulla sicurezza dei centri storici?.? In Breve L'abusivismo sottrae 10,5 miliardi di euro e la contraffazione 5 miliardi al mercato.. Il taccheggio incide per 5,4 miliardi mentre la criminalità informatica pesa per 4,2 miliardi.. Il 22,8% delle imprese segnala episodi legati alle baby gang nelle zone urbane.. Il 50,3% degli intervistati percepisce il degrado urbano come un problema critico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, il business legale perde 41 miliardi: sale l’allarme sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allarme economia: l’illegalità sottrae 41 miliardi al commercio? Domande chiave Come influisce l'abusivismo commerciale sulla sopravvivenza dei negozi locali? Quali settori subiscono le perdite più pesanti a... Marche, l’allarme del gioco d’azzardo: 4 miliardi drenati nel 2025Le Marche affrontano una realtà economica brutale: nel 2025 il gioco d’azzardo ha drenato dai cittadini oltre 4 miliardi di euro, precisamente 4.