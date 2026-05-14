Marche | corsi gratuiti per mulettisti e specialisti digitali

In questa regione, sono stati avviati corsi di formazione gratuiti rivolti a mulettisti e specialisti digitali. Le opportunità sono aperte a chi desidera migliorare le proprie competenze in modo gratuito. Per ogni ora di lezione, è prevista un’indennità, anche se i dettagli specifici sul funzionamento di questa misura non sono stati comunicati. Le iscrizioni sono aperte e le attività si svolgono presso diverse strutture locali.

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