Marche | corsi gratuiti per mulettisti e specialisti digitali
In questa regione, sono stati avviati corsi di formazione gratuiti rivolti a mulettisti e specialisti digitali. Le opportunità sono aperte a chi desidera migliorare le proprie competenze in modo gratuito. Per ogni ora di lezione, è prevista un’indennità, anche se i dettagli specifici sul funzionamento di questa misura non sono stati comunicati. Le iscrizioni sono aperte e le attività si svolgono presso diverse strutture locali.
? Punti chiave Chi può accedere gratuitamente a questi nuovi corsi di formazione?. Come funziona l'indennità prevista per ogni ora di lezione?. Quali sono i livelli di specializzazione digitale disponibili per i candidati?. Dove si svolgeranno esattamente le lezioni pratiche a Vallefoglia?.? In Breve Corsi da 150 ore per mulettisti e 120100 ore per specialisti digitali.. Indennità di frequenza prevista di 3,50 euro per ogni ora di lezione.. Requisiti di accesso definiti secondo le linee guida del Programma GOL.. Sede formativa presso il Centro Commerciale Le Cento Vetrine a Morciola..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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