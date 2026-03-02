Il digitale senza età tutorial gratuiti e corsi con docenti volontari per guidare anziani e fragili digitali nell’uso di SPID app IO e pagoPA

Un progetto offre tutorial gratuiti e corsi con docenti volontari per aiutare anziani e persone fragili a usare strumenti digitali come SPID, app IO e pagoPA. L'iniziativa si rivolge a chi ancora fatica ad accedere ai servizi pubblici online. L’obiettivo è facilitare l’utilizzo di queste piattaforme, rendendo più semplice la gestione delle pratiche digitali per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia.