Il digitale senza età tutorial gratuiti e corsi con docenti volontari per guidare anziani e fragili digitali nell’uso di SPID app IO e pagoPA
Un progetto offre tutorial gratuiti e corsi con docenti volontari per aiutare anziani e persone fragili a usare strumenti digitali come SPID, app IO e pagoPA. L'iniziativa si rivolge a chi ancora fatica ad accedere ai servizi pubblici online. L’obiettivo è facilitare l’utilizzo di queste piattaforme, rendendo più semplice la gestione delle pratiche digitali per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia.
L'accesso ai servizi digitali pubblici rappresenta ancora un ostacolo per una parte significativa della popolazione, in particolare tra gli over 60. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Addio code: App IO, pagoPA si salda con Google Pay dal 16 febbraio.Pagamenti più semplici con lo smartphone: App IO integra Google Pay per gli utenti Android L’applicazione IO, lo strumento ufficiale per l’accesso ai...
Spid a pagamento con Poste Italiane e sugli APP Store la CIE balza al primo posto: come avere l’identità digitale gratuitaPoste italiane ha introdotto dal primo gennaio 2026 il pagamento per il servizio SPID.
