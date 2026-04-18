Salute femminile | screening gratuiti e specialisti a Senigallia

Dal 22 al 29 aprile 2026, l’ospedale Principe di Piemonte a Senigallia ospiterà una settimana dedicata alla salute femminile. Durante questa iniziativa, saranno disponibili percorsi diagnostici gratuiti e incontri con specialisti per approfondimenti sui temi legati alla salute delle donne. L’obiettivo è offrire servizi di prevenzione e informazione senza costi per le partecipanti.

L’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia organizza una settimana interamente dedicata alla salute femminile dal 22 al 29 aprile 2026, offrendo percorsi diagnostici gratuiti e momenti di approfondimento specialistico. L’iniziativa, che vede coinvolti i reparti di oncologia, senologia, radiologia, neurologia e diabetologia, mira a potenziare la prevenzione sul territorio, coinvolgendo anche le strutture ospedaliere di Jesi e Fabriano, che saranno illuminate di rosa per l’occasione. Un calendario di screening e consulenze specialistiche. Il programma della Open Week si apre mercoledì 22 aprile con un sulle patologie metaboliche: la dottoressa Rilli sarà infatti impegnata in colloqui dedicati alla gestione del diabete, dell’osteoporosi e della tiroide.🔗 Leggi su Ameve.eu

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