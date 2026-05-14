Marche 20 Bandiere Blu nel 2026 | il segreto è la depurazione
Nel 2026, le Marche saranno caratterizzate da 20 Bandiere Blu, un risultato che si lega alla qualità delle acque e alla depurazione. La rete fognaria della regione gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento della purezza delle acque, garantendo il rispetto dei parametri richiesti. In particolare, il successo del Piceno è attribuito ai criteri adottati dalla Fee, l’organizzazione che assegna le Bandiere Blu, che valutano anche l’efficienza dei sistemi di depurazione e la gestione delle risorse idriche.
? Punti chiave Come influisce la rete fognaria sulla purezza delle acque marchigiane?. Quali criteri della Fee hanno permesso il successo del Piceno?. Chi coordina il lavoro tra comuni e società di depurazione?. Perché la gestione idrica è diventata un asset per il turismo?.? In Breve Le Marche occupano il quarto posto nazionale dopo Liguria, Puglia e Calabria.. Il successo dipende dall'efficienza dei sistemi gestiti dalla società Ciip Spa.. Cupra, Grottammare e San Benedetto ottengono il tris delle Bandiere Blu.. I comuni seguono il nuovo Piano d'Azione per la Sostenibilità 2026-2027.. Le Marche ottengono venti Bandiere Blu nel 2026, consolidando il quarto posto nella classifica nazionale grazie al lavoro invisibile svolto sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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